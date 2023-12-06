Посли G7 радять скасувати поправки Лозового і доручити САП робити запити на екстрадицію депутатів, — офіційна позиція

Посли Великої сімки ще раз повідомили, що необхідно скасувати поправки Лозового, та додали про необхідність дозволити САП «запитувати екстрадицію плюс ініціювати розслідування проти парламентарів».

Джерело фото: vkksu.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посли країн «Великої сімки» (G7) у листі до спікера Руслана Стефанчука зазначили про необхідність скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, «щоб запобігти передчасному закриттю справ». Тобто, так звані «поправки Лозового».

Тоді ж, наприкінці листопада, вони повідомили, що треба ухвалити законопроект про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора за номером 10060.

Ввечері 5 грудня посли на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Твіттер) знов повторили свій меседж.

«Посли G7 уважно стежать за реформою САП. Для зміцнення антикорупційних зусиль ми радимо взяти за основу поточний проект та скасувати поправки Лозового, захистити юрисдикцію САП/НАБУ та дозволити САП запитувати екстрадицію + ініціювати розслідування проти парламентарів», - підкресло у повідомленні.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності зібрався двічі стосовно законопроекту 10060 про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який був внесений на вимогу міжнародних партнерів у вересні Кабміном за підписом міністра юстиції Дениса Малюськи.

Спочатку Комітет вирішив скористатися правом розробити з власної ініціативи доопрацьований законопроект з цього питання «щодо удосконалення положень законодавства про діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» і саме його винести на розгляд парламенту.

Однак таке рішення Комітету не сподобалося громадський активістам та деяким членам Комітету ВР з питань антикорупційної політики. Вже незабаром у «правоохоронному» Комітеті передумали та рекомендували прийняти в першому читанні саме «кабмінівський» текст.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала, як Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру планують відокремлювати від Офісу Генпрокурора за законопроектом 10060.

Автор: Наталя Мамченко

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