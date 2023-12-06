SUD.ua поздравляет с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравляем украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил Украины.

6 декабря в Украине отмечают важный для нашего государства профессиональный праздник – День Вооруженных Сил Украины.

Праздничный день в честь Вооруженных сил Украины был создан в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины. Ежегодно его отмечают 6 декабря. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины».

«Судебно-юридическая газета» поздравляет украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины.

Желаем всегда быть сильными и физически и душевно. В любых ситуациях проявлять мудрость, мужество, уверенность и выдержку. Пусть на длинном жизненном пути Вашими спутниками всегда будут здоровье, любовь, успех и достаток.

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