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Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. Общество

SUD.ua поздравляет с Днем Вооруженных Сил Украины

08:36, 6 декабря 2023
Поздравляем украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил Украины.
SUD.ua поздравляет с Днем Вооруженных Сил Украины
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6 декабря в Украине отмечают важный для нашего государства профессиональный праздник – День Вооруженных Сил Украины.

Праздничный день в честь Вооруженных сил Украины был создан в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины. Ежегодно его отмечают 6 декабря. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины».

«Судебно-юридическая газета» поздравляет украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины.

Желаем всегда быть сильными и физически и душевно. В любых ситуациях проявлять мудрость, мужество, уверенность и выдержку. Пусть на длинном жизненном пути Вашими спутниками всегда будут здоровье, любовь, успех и достаток.

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