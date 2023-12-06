Байден заявил, что повторно баллотируется в президенты из-за Трампа

Джо Байден сообщил, что не стал бы баллотироваться в президенты США, если бы не Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден сообщил, что, вероятно, не выдвигал бы свою кандидатуру на второй президентский срок, если бы у Дональда Трампа не было шансов снова возглавить страну, передает Bloomberg.

Лидер США считает, что бывший президент серьезно угрожает американской демократии.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы и я. Однако мы не можем позволить ему победить ради нашей страны», - сказал президент США донорам во время сбора средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс.

Напомним, ранее Байден впервые публично назвал Трампа и его последователей угрозой для демократии.

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