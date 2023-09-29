Байден вперше публічно назвав Трампа і його послідовників загрозою для демократії

Джо Байден виступив із суворим попередженням про загрозу для демократії, пов’язану з екстремістськими силами в лавах Республіканської партії, яких підтримує експрезидент Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден назвав колишнього главу держави Дональда Трампа та його поплічників з руху Make America Great Again загрозою демократії. Про це повідомляє CNN.

«Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA», - сказав Байден.

Він зазначив, що нинішня Республіканська партія керується і залякується екстремістами MAGA, і якщо їх порядок денний буде реалізовано, то інститут американської демократії «докорінно зміниться».

Також Байден прокоментував нещодавню пропозицію Трампа стратити голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі за «зраду», зауваживши, що мовчання республіканців у відповідь на цей коментар було «оглушливим».

«Трамп каже, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента. Я ніколи не чув, аби президенти робили все, що їм заманеться. Я ніколи не чув, щоб президенти про таке жартували», - заявив Байден.

Підсумовуючи, він додав, що «демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки».

«Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися», - пояснив президент США.

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