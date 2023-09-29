Суд захистив права військовослужбовців, які є боржниками у виконавчих провадженнях

На розгляд суду надійшло подання виконавця про надання дозволу на звернення стягнення на житлову нерухомість, право на користування якою має дитина.

Господарський суд міста Києва захистив права військовослужбовців, які є боржниками у виконавчих провадженнях. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

На розгляд суду надійшло подання виконавця про надання дозволу на звернення стягнення на житлову нерухомість, право на користування якою має дитина.

Під час розгляду справи, було встановлено, що боржник не тільки задіяний у відсічі збройної агресії рф, а й пропав безвісті при виконанні бойового завдання у лютому 2023 в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.

Виконавець вказував, що це не є перешкодою для надання судом дозволу для реалізації квартири, де зареєстрована малолітня дитина військовослужбовця.

Суд у задоволенні подання відмовив і постановив на адресу Міністерства юстиції України та Міністерства оборони України окрему ухвалу.

Суду складно уявити, що Закон України «Про виконавче провадження» допускає можливість того, що поки військовослужбовець захищає територіальну цілісність держави Україна під час повномасштабної військової агресії, держава Україна в особі своїх органів (органу опіки та піклування чи суду) надала б дозвіл на звернення стягнення (продаж) його квартири, в якій зареєстрована малолітня донька цього військовослужбовця.

Саме на виконавця як представника держави в процесі виконання судового рішення, покладено обов’язок забезпечення прав та інтересів як стягувача, так і боржника.

Ситуація з можливістю проведення виконавчих дій та примусового продажу житла (в т.ч. житла в якому зареєстровані неповнолітні діти) захисника України в той час, як така особа боронить територіальну цілісність держави від агресора, є незаконною та несправедливою.

Задля унеможливлення подібних ситуацій в інших виконавчих провадженнях, суд зобов’язав міністерства у 30-денний строк усунути недоліки у вказаній сфері.

Окремо запропоновано Міністерству юстиції України вирішити питання щодо наявності чи відсутності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності приватного виконавця.

Окрема ухвала Господарського суду міста Києва від 26 вересня 2023 року у справі №910/20689/21. Реєстровий номер в ЄДРСР №113750456.

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