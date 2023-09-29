Вільна торгівля з Туреччиною: Уряд має схвалити законопроєкт про ратифікацію Угоди

На черговому засіданні 29 вересня Уряд схвалить Проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

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Сьогодні, 29 вересня, Уряд має схвалити Проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Договір був підписаний Прем'єр-міністром України та Міністром торгівлі Туреччини 3 лютого 2022 року, за три тижні до початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ратифікація цієї Угоди є результатом довгострокових переговорів та експертних консультацій, проведених впродовж періоду з 2011 по 2022 рік.

Після того, як Уряд схвалить проект, він передається на ратифікацію Парламенту України. Після успішного голосування та підписання закону Президентом, Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною стане чинною та сприятиме розвитку торговельних та економічних відносин між двома країнами.

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