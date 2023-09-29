Палата представників США схвалила окремий транш фінансування України в розмірі $300 млн

Палата представників з мінімальним відривом схвалила законопроєкт про фінансування Пентагону після вилучення допомоги Україні.

Джерело фото: EPA/UPG

Палата представників Сполучених Штатів з уривками голосів схвалила законопроєкт про щорічні витрати на оборону в розмірі 826 мільярдів доларів США. Голосування пройшло майже в партійному режимі з результатом 218-210, – повідомляє Politico.

Проект був підтриманий усіма демократами, окрім двох, і проти його прийняття виступили всі, крім двох республіканців. Голосування відбулося у вечірній годині в четвер, після того, як республіканці вилучили питання фінансування України із законопроекту.

Зокрема, окремий транш фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів для України був вилучений з законопроекту про оборону. Раніше, ця сума передбачалася для надання допомоги Україні. Однак, республіканці вирішили відокремити цей пункт та голосувати окремо.

Відповідно до законопроекту, цей фінансовий транш має бути виділений для України, незважаючи на рішення щодо фінансування Пентагону. Таким чином, Палата представників визнала важливість надання підтримки Україні в геополітичних зусиллях та збереженні миру в регіоні.

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