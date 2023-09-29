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  1. В Україні

АРМА запускає аудит обґрунтованості незапланованих витрат управителів

08:50, 29 вересня 2023
Агентство запускає масштабний аудит обґрунтованості заявлених витрат управителів арештованим майном.
АРМА запускає аудит обґрунтованості незапланованих витрат управителів
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Агентство з розшуку та менеджменту активів запускає масштабний аудит обґрунтованості заявлених витрат управителів арештованим майном. Про це повідомляє АРМА.

В Агентстві пояснили, що даний крок обумовлений низкою листів від управителів (зокрема, від ТОВ «Нафтогазенергія»), які просять Агентство погодити багатомільйонні планові грошові витрати, що перевищують очікуваний розмір грошових витрат.

Керівництво АРМА до 2023 року могло погоджувати додаткові витрати управителів, які сягали десятків мільйонів гривень, через що бюджет недоотримував кошти.

«Національне агентство вживає ґрунтовні заходи з контролю витрат в усіх затверджених договорах управління, - прокоментувала Голова АРМА Олена Дума. – Орган не може не піти на цей крок, вважаючи запропоновані суми непідтвердженими. До аудиту ми також залучимо правоохоронні органи, які нададуть юридичну оцінку цим фактам та проведуть об’єктивне розслідування».

Державницька мета АРМА – контролювати обґрунтованість усіх витрат та спрямовувати до державного бюджету максимально можливі суми.

Раніше ми писали, що АРМА подаватиме апеляцію на рішення суду щодо скасування результатів конкурсного відбору активами «Вінницяпобутхім».

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