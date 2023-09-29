Модифікація Shahed: росія може запустити масове виробництво власних дронів

Військові аналітики спостерігають останні модифікації дронів Shahed та припускають про можливість росії налагодити масове виробництво.

Джерело фото: mil.in.ua

Останні модифікації дронів-камікадзе типу Shahed 136/Герань-2 можуть свідчити про спроби росії впровадити масове виробництво боєприпасу. Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик, під час брифінгу в Military Media Center.

За його словами, модифікації боєприпасу Shahed 136/Герань-2 спостерігаються з початку цього року, і це може свідчити про спроби Росії налагодити виробництво даного боєприпасу на масовому рівні. Він додав, що можливі зусилля Росії включають в себе пошук простих технічних рішень, здешевлення матеріалів та організацію постачання запасних компонентів, які потрібні для виробництва боєприпасів.

Серед змін в конструкції боєприпасу аналітики виділили наступні:

Бойова частина: Змінено принципову структуру бойової частини, яка тепер містить елементи ураження у вигляді вольфрамових кульок.

Силова установка: Замінено країну виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 на додаток до MD550).

Корпус: Корпус модифіковано, використовуючи композитний фюзеляж з наповнювачем подібним до монтажної піни.

Сервопривід: Використовується новий сервопривід KST X30-12-165.

Навігація: В системі навігації використовується блок «Комета» російського виробництва.

Проте новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від попередніх модифікацій, і знайдені відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевити виробництво. Виробничі спроби можуть бути також реакцією на міжнародні санкції.

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