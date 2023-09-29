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Надана США зброя для України використовується належним чином і не потрапляє в чужі руки, — Держдеп

08:35, 29 вересня 2023
США мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.
Надана США зброя для України використовується належним чином і не потрапляє в чужі руки, — Держдеп
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Зброя, яку Україна отримує для протистояння російській агресії, використовується належним чином, і випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

«Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї», — заявив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.

«Ми запровадили суворі механізми контролю, це  також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо», – наголосив речник Держдепартаменту США.

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