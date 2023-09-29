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Шатдаун у США негативно вплине на підготовку українських пілотів F-16, — Пентагон

08:10, 29 вересня 2023
Зазначили, що шатдаун - це «найгірший сценарій», який може настати для Міністерства оборони США.
Шатдаун у США негативно вплине на підготовку українських пілотів F-16, — Пентагон
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Можлива тимчасова зупинка роботи державних органів США у зв’язку із непогодженим фінансування в Конгресі (так званий шатдаун) може негативно вплинути на процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу.

Відповідаючи на питання про шатдаун та його вплив на тренування українських пілотів, вона сказала: «Абсолютно. Це може вплинути на навчання».

Сінг пояснила, що йдеться про цивільних осіб, які залучені до навчань українських військових. Вони можуть бути відправлені у неоплачувану відпустку. Продовжують роботу при шатдауні військові.

Речниця також вважає, що шатдаун - це «найгірший сценарій», який може настати для Міністерства оборони США.

«Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу програм», - додала вона.

Раніше ми писали, чи включать нову допомогу для України у проєкт для запобігання шатдауну.

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