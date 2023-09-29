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  1. В Україні

Посилення контррозвідки: на Львівщині встановлять додаткові блокпости

20:02, 29 вересня 2023
У Львівській області розгортають додаткові блокпости після засідання Ради оборони.
Посилення контррозвідки: на Львівщині встановлять додаткові блокпости
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На засіданні Ради оборони області у Львівській області було прийнято рішення про розгортання додаткових блокпостів для забезпечення громадської безпеки в регіоні. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військово-цивільної адміністрації.

Під час засідання були розглянуті звіти представників силових відомств та військових командувачів, зокрема Служби безпеки України та команди Південно-Західного операційного командування. Рішення про розгортання додаткових блокпостів було ухвалено з метою посилення заходів безпеки в області, особливо в контексті наближення опалювального сезону, який створює додатковий ризик для стратегічних об'єктів, зокрема об'єктів енергетичної інфраструктури.

За словами речниці Служби безпеки України у Львівській області Роксолани Яворської, головним завданням є запобігти будь-яким протиправним діям з боку ворога чи його прибічників, включаючи провокації, диверсії, терористичні акти та дестабілізацію суспільно-політичної обстановки.

«Окремо наголошую, що встановлення блокпостів в регіоні спрямоване на посилення контррозвідувального режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів ракетами і дронами», – зазначила речниця СБУ у Львівській області.

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