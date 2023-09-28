Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ та готова реалізовувати Формулу миру.

Джерело фото: president.gov.ua

Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, зо дозволить впливати на ухвалення рішень, – повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Є результат на майданчику МАГАТЕ: Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації – Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна слідуватиме раніше запропонованій Формулі миру та першочергово працюватиме над звільненням Запорізької атомної станції.

«Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів й убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу», – заявив Президент.

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