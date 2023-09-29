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  1. В Україні

З 1 жовтня знизять штрафи для деяких ФОП: кого це стосується

09:34, 29 вересня 2023
В Україні змінять штрафах для ФОП та скасують відповідальності для тих, хто перебуває в складних умовах.
З 1 жовтня знизять штрафи для деяких ФОП: кого це стосується
Джерело фото: smartfin.ua
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З 1 жовтня в Україні запроваджуються зміни щодо розмірів штрафів для деяких категорій фізичних осіб-підприємців (ФОП), які продають товари і послуги без реєстратора розрахункових операцій (РРО). Водночас скасовується відповідальність для ФОП, які перебувають у зоні тимчасової окупації або на території, де тривають активні або можливі бойові дії. Про це повідомляє Урядовий портал України.

Згідно з новими правилами, розмір штрафних санкцій для ФОП, які є платниками єдиного податку, і порушують вимоги щодо використання РРО, зменшується з раніше встановлених 100–150% вартості проданих товарів, робіт або послуг до 25–50% вартості. Однак ці зміни не поширюються на ФОП, які торгують підакцизними товарів, технічно складними побутовими товарів, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та іншими видами продукції.

Зазначено, що ФОП, які порушують порядок здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, несуть відповідальність відповідно до законодавства, навіть якщо вони перебувають в зоні тимчасової окупації або в областях, де тривають бойові дії.

Нагадаємо, стало відомо, чи застосовуються готівкові обмеження при розрахунках за допомогою карток.

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