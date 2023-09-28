Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО посилення української ППО

Залужний заявив, що наразі пріоритетним питанням є посилення протиповітряної оборони.

Джерело фото: zsu.gov.ua

У четвер, 28 вересня, Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі щодо посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив сам Залужний у Facebook

«Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних Сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, він уточнив, що обговорювалося і питання посилення протиповітряної оборони, яке наразі залишається пріоритетним.

«Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів», – додав Залужний.

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