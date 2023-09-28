Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Київський окружний адміністративний суд тимчасово отримав нових суддів

З восьми суддів, рекомендованих ВККС, посади суддів КОАС отримали сім суддів.

Київський окружний адміністративний суд: що відбувається з розглядом справ у цифрах

У ВРП повідомили, чому Київський окружний адміністративний суд розглядає справи тривалий час.

Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Заміна сторони виконавчого провадження у справах щодо відведення фізичним особам земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

  1. У світі

Перший пристрій на технології OpenAI: засновник ChatGPT і дизайнер Apple розробляють новинку

20:59, 28 вересня 2023
Засновник ChatGPT і дизайнер Apple ведуть переговори про залучення 1 мільярда доларів від SoftBank для створення пристроїв штучного інтелекту.
Перший пристрій на технології OpenAI: засновник ChatGPT і дизайнер Apple розробляють новинку
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Глава компанії OpenAI Сем Альтман веде переговори з дизайнером Apple Джоні Айвом про залучення 1 мільярда доларів для створення першого пристрою від творця ChatGPT подібного до iPhone, – повідомляє The Financial Times.

Альтман і Айв обговорювали в студії дизайнера в Сан-Франциско те, який вигляд матиме новий пристрій, заснований на технології OpenAI. Стало відомо, що вони хочуть створити більш інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс для роботи зі штучним інтелектом.

За даними видання, у переговорах також брав участь засновник японського конгломерату SoftBank Масаєші Сон. Він пропонував відвести центральну роль розробнику чіпів Arm, яким володіє SoftBank. Також Сон обіцяв фінансову підтримку.

Зазначається, що Сем Альтман, Джоні Айв та Масаєші Сон обговорювали створення спільної компанії, яка «використовує таланти та технології трьох груп», а SoftBank інвестує в це більше одного мільярда доларів. Джерела назвали переговори серйозними, але зазначили, що офіційно про це можуть оголосити за кілька місяців, а на вихід будь-якого продукту на ринок, швидше за все, підуть роки.

Представники OpenAI, SoftBank та LoveFrom відмовилися від коментарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду