Перший пристрій на технології OpenAI: засновник ChatGPT і дизайнер Apple розробляють новинку

Засновник ChatGPT і дизайнер Apple ведуть переговори про залучення 1 мільярда доларів від SoftBank для створення пристроїв штучного інтелекту.

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Глава компанії OpenAI Сем Альтман веде переговори з дизайнером Apple Джоні Айвом про залучення 1 мільярда доларів для створення першого пристрою від творця ChatGPT подібного до iPhone, – повідомляє The Financial Times.

Альтман і Айв обговорювали в студії дизайнера в Сан-Франциско те, який вигляд матиме новий пристрій, заснований на технології OpenAI. Стало відомо, що вони хочуть створити більш інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс для роботи зі штучним інтелектом.

За даними видання, у переговорах також брав участь засновник японського конгломерату SoftBank Масаєші Сон. Він пропонував відвести центральну роль розробнику чіпів Arm, яким володіє SoftBank. Також Сон обіцяв фінансову підтримку.

Зазначається, що Сем Альтман, Джоні Айв та Масаєші Сон обговорювали створення спільної компанії, яка «використовує таланти та технології трьох груп», а SoftBank інвестує в це більше одного мільярда доларів. Джерела назвали переговори серйозними, але зазначили, що офіційно про це можуть оголосити за кілька місяців, а на вихід будь-якого продукту на ринок, швидше за все, підуть роки.

Представники OpenAI, SoftBank та LoveFrom відмовилися від коментарів.

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