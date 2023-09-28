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  1. В Україні

В Україні працюють над регулюванням Telegram через російську пропаганду

20:30, 28 вересня 2023
У Нацраді опрацьовують питання регулювання Telegram через російську пропаганду.
В Україні працюють над регулюванням Telegram через російську пропаганду
Джерело фото: Forbes.ua
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення із профільними відомствами взялися за розгляд можливостей регулювання соціальної мережі Telegram через поширення російської пропаганди. Про це повідомила голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк, пише «Укрінформ».

«Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими», – сказала Герасим’юк.

За її словами, російські пропагандисти в Telegram змінили підхід до своєї діяльності. Вони вживають менш явну мову, що ускладнює їхню ідентифікацію серед користувачів.

Ольга Герасим'юк відзначила, що спільно з Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, Національна рада активно працює над розробкою стратегії боротьби з цією проблемою. Вона наголосила, що Telegram використовується також забороненими за проросійську діяльність медіа.

Крім того, Герасим'юк підкреслила, що ця тема є складною, і її вирішення потребує спільних зусиль для протидії російській пропаганді, яка активно поширюється через Telegram.

«Telegram – справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз так поширилося це явище, чим далі, тим важче буде з ним працювати. А ворог з ним працює дуже успішно», – додала вона.

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