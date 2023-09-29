На Закарпатті судитимуть священника УПЦ МП за проросійську пропаганду

На Закарпатті перед судом постане священник УПЦ МП, який пропагував у регіоні комуністичні настрої та підтримував російську армію.

Джерело фото: Поліція Закарпатської області

В Закарпатській області прокуратура скерувала до суду матеріали кримінального провадження щодо злочину, у вчиненні якого обвинувачується настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату, – повідомляє поліція Закарпатської області.

У ході досудового розслідування, поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили, що настоятель храму УПЦ МП через соціальні мережі поширював ілюстративні матеріали із зображеннями комуністичної символіки та спонукав свою немалу аудиторію до підтримки впровадження в Україні тоталітарного режиму. Крім цього, фігурант неприховано виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора.

Проросійські наративи у дописах підтвердила і судова мистецтвознавча експертиза, яку правоохоронці ініціювали для об’єктивного аналізу виявленого контенту.

Антиукраїнську позицію священника засвідчили і речові докази, які правоохоронці вилучили у ході санкціонованих судом обшуків за місцем проживання та проведення богослужінь священником.

Вдома та в храмі слідчі знайшли брошури та книги російських авторів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав, серед яких і Україна.

Серед знайденої поліграфічної продукції виявлено також роздруківки з піснями, що прославляють здобутки російських загарбників, а також публікації молитов зі згадками патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який дає благословення російським військовим на убивства українців.

Священнику інкримінують ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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