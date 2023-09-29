Судно з 2,2 тоннами кокаїну: поліція Ірландії допитує трьох українців

В Ірландії затримали судно з 2,2 тоннами кокаїну, у справі наразі 6 підозрюваних, 3 з яких – українці.

Джерело фото: RTE

Поліція Ірландії вилучила понад 2,2 тонни кокаїну вартістю близько 157 млн євро, знайденого на вантажному судні, захопленому вчора біля узбережжя Корка, – повідомляє RTE.

Поліція вважає, що кокаїн належить південноамериканському наркокартелю, але поки нічого не підтверджує цю частину історії.

Затримане судно MV Matthew обшукують і проводять судово-медичну експертизу. На момент затримання судна на борту перебували 25 осіб. Поліція допитує у справі шістьох, троє з них – громадяни України.

Судно відпливло з Південної Америки зареєстроване в Панамі. Військово-морська служба стежили за ним, оскільки підозрювали, що воно перевозить наркотики, особливо після того, як корабель почав бродити навколо ірландського узбережжя.

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