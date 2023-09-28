Законопроєкт щодо приєднання України до Реєстру збитків, завданих росією, отримав зелене світло

Комітет підтримав законопроєкт щодо приєднання України до угоди про Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 27 вересня розглянув проєкт Закону №0225 про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України. Про це йдеться на сайті Комітету.

Проєкт Закону пропонує приєднатися до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України. Реєстр створюється як платформа для міжурядового співробітництва, яка діє в інституційних межах Ради Європи. Він приймає та обробляє інформацію, що стосується заяв про відшкодування збитків та доказів; категоризує, класифікує та систематизує такі заяви, оцінює та визначає прийнятність заяв для включення до Реєстру та реєструє прийнятні заяви з метою їх майбутнього розгляду та винесення рішення. Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про претензії та докази, зафіксовані в ньому, має стати першою складовою майбутнього міжнародного компенсаційного механізму, який буде створено окремим міжнародним інструментом у співпраці з Україною. Комітет вирішив підтримати законопроєкт та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення в цілому.

Крім того, на засіданні Комітет розглянув та ухвалив рішення щодо таких законопроєктів:

проєкту Закону №9545 про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів. Відповідно до пояснювальної записки метою проєкту є забезпечення сталого управління водними біоресурсами, запобігання незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству, сприяння збереженню, раціональному використанню, відтворенню та охороні водних біоресурсів. За висновок Комітету, проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9546 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері простежуваності водних біоресурсів та/або продукції з них. Документ пропонує встановити відповідальність у сфері простежуваності водних біоресурсів та/або продукції з них. Для цього у законопроєкті запропоновано внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9633 про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо врегулювання окремих питань у зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №9313 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства щодо неврахування ступеня локалізації виробництва під час здійснення закупівель. За висновком Комітету, положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №10024 про внесення змін до пункту 9-21 розділу XXІ Митного кодексу України щодо продовження пільгового режиму ввезення електричних генераторів та інших супутніх товарів. Документ пропонує запровадити пільгове ввезення електрогенераторів та супутніх товарів до 1 травня 2024 року. Положення проєкту закону, за висновком Комітету, не відповідають acquis ЄС, зокрема Регламенту 1186/2009, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статями 472 «Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані із безпекою» Угоди про асоціацію. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо проєкту Закону №10025 про внесення змін до пункту 87 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо продовження пільгового режиму ввезення електричних генераторів та інших супутніх товарів.

Проєкт Закону №10023 про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національний банк України». Законопроєкт передбачає на період дії в Україні воєнного стану надати Національному банку України право безоплатно передавати у встановленому законодавством порядку до сфери управління Міністерства оборони України майно, набуте Нацбанком у власність у рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами для підтримки ліквідності. Комітет ухвалив висновок, що Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України. Положення проєкту закону не відповідають acquis ЄС, зокрема Директиві 2013/36/ЄС та статті 126 Угоди про асоціацію, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статями 472 «Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані із безпекою» Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №9269-д про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб. За висновком Комтету, проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою належного захисту персональних даних національних публічних діячів.

Проєкт Закону №9593 про внесення змін до статті 115 Закону України "Про електронні комунікації" (щодо сприяння у забезпеченні сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану). За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування зазначених положень Директиви 2014/61.

Проєкт Закону №9667 про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Проєкт пропонує уточнити правові засади регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб та сформулювати положень щодо черговості задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку. Проєкт Закону, за висновком Комітету, не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності. Щодо альтернативного законопроєкту №9667-1 Комітет ухвалив такий самий висновок.

Проєкт Закону №9464 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють банківську діяльність, щодо унормування механізму відновлення за участю держави діяльності банків, які обумовлюють стабільність роботи підприємств стратегічного значення під час воєнного стану. Проєкт Закону, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням в сфері європейської інтеграції з огляду на статтю 472 Угоди про асоціацію, водночас запропоновані зміни не узгоджуються з приписами актів права Європейського Союзу та положеннями Меморандуму між Україною та МВФ про економічну та фінансову політику від 19 червня 2023р.

Проєкт Закону №10018 про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення військовослужбовців від сплати за надання окремих адміністративних послуг на період дії воєнного стану. Відповідні зміни пропонуються щодо оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідчення водія на право керування транспортними засобами. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.