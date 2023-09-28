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  1. У світі

Оборонний бюджет США: республіканці виключили із законопроєкту $300 млн для України

19:19, 28 вересня 2023
Питання фінансової допомоги Україні пропонують винести на голосування окремим проєктом.
Оборонний бюджет США: республіканці виключили із законопроєкту $300 млн для України
Джерело фото: ukrinform
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Республіканці Палати представників Конгресу США вирішили вилучити допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів із законопроекту про витрати на оборону та провели окреме голосування щодо коштів, змінивши курс перед очікуваним остаточним голосуванням цього тижня та на тлі невизначеності щодо того, чи буде прийнятий законопроект, – повідомляє The Hill.

Комітет з питань регламенту Палати представників в останню хвилину скликав засідання, щоб виключити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, яка призначена для навчання українських солдатів і закупівлі зброї. Комісія схвалила цей окремий пункт перенесення як окремий законопроект .

На цей крок довелося піти, аби розблокувати голосування за оборонний бюджет США. Документ після голосування у Конгресі має пройти розгляд у Сенаті, а далі піде на підпис Президента США Джо Байдена.

Раніше в бюджеті США додатково заклали понад $6 млрд на військову допомогу Україні.

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