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  1. В мире

Белый дом готов принять новые ограничения по миграции ради помощи Украине – Reuters

10:43, 8 декабря 2023
В Белом доме обсуждают уступки в ограничениях для тех, кто может подавать прошения об убежище.
Белый дом готов принять новые ограничения по миграции ради помощи Украине – Reuters
Источник фото: korrespondent.net
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Администрация Джо Байдена рассматривает возможность поддержки новых ограничений для тех, кто может подавать прошение об убежище, и расширение процесса депортации, как часть законопроекта о дополнительном финансировании для Украины и Израиля, – сообщил источник изданию Reuters.

Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, которое включало бы выделение военной помощи для двух стран-союзников и одновременно сдерживало нелегальную миграцию через американо-мексиканскую границу за неделю до отъезда законодателей на рождественские каникулы.

Республиканцы отклонили повышение финансирования для Украины без дополнительных мер, направленных на сокращение рекордного количества мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу США. Это привело к сложным переговорам, которые объединили в основном несвязанные вопросы.

Президент Джо Байден, демократ, который намерен баллотироваться на повторный срок в 2024 году, в среду заявил, что готов предпринять значительные шаги в направлении обеспечения безопасности границы. Это стало ответом на то, что республиканцы в Сенате отвергли пакет финансирования Демократической партии на 20 миллиардов долларов для границ.

Белый дом рассматривает возможность повышения стандартов для первичной проверки убежища.

Также отмечается, что администрация Байдена может учесть формулировку "безопасной третьей страны", отказывающую в предоставлении убежища мигрантам, которые проходят через другие страны на пути в США.

Еще одним возможным соглашением является расширение процесса быстрой депортации, известного как "ускоренное удаление". Эта система будет действовать по всей стране, а не только на границе.

Отмечается, что двухпартийная группа сенаторов, которая пытается достичь соглашения, также обсуждает ограничение количества запросов на предоставление убежища. Официальная позиция администрации Байдена относительно этого ограничения остается невыясненной.

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