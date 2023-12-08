Meta расширяет шифрование в Messenger подобно WhatsApp

Новинка предусматривает шифрование личных звонков и чатов всех пользователей Messenger.

Источник фото: The Guardian

Компания Meta, принадлежащая Марку Цукербергу, объявила о расширении шифрования в Messenger, делая его похожим на WhatsApp, чтобы повысить уровень конфиденциальности для пользователей, - сообщает CNBC.

По новым планам, личные звонки и чаты всех пользователей Messenger автоматически зашифруются по умолчанию, согласовывая его с известным защищенным сервисом общения WhatsApp. Эта обновленная система конфиденциальности, которую вводит Meta, предоставит пользователям подобный уровень защиты, что и в WhatsApp.

Руководитель Messenger Лоредана Крисан заявила, что благодаря технологии сквозного шифрования ни одно постороннее лицо, включая саму Meta, не будет иметь доступа к содержанию сообщений или звонков, если пользователь сам не поделится этой информацией.

Процесс шифрования всех чатов Messenger Meta еще не имеет четкого срока завершения. Компания использует несколько криптографических принципов, включая собственные разработки и те, которые используются в популярном приложении для обмена зашифрованными сообщениями - Signal.

Стоит отметить, что с 2016 года пользователи Messenger уже имели возможность выбрать или включить защиту своих чатов с помощью технологии сквозного шифрования, которая гарантирует защищенность общения и препятствует доступу третьих лиц к личным данным.

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