8 декабря: какой сегодня праздник и главные события дня

Сегодня отмечают День путешественника во времени.

Источник фото: objectiv.tv

Сегодня, 8 декабря, отмечают различные праздники и события по всему миру. В США этот день признан как День брауни и Национальный день кондитерских изделий. В Болгарии отмечают День студента, в Финляндии отмечается День Яна Сибелиуса и финской музыки, а в Панаме этот день посвящен Дню матери. Кроме того, сегодня День путешественника во времени.

Какой сегодня церковный праздник

Церковный праздник, который приходится на 8 декабря, это день памяти мученицы Анфисы Римской. Она жила в Риме в конце IV - начале V века. Несмотря на свое желание, она вышла замуж за вельможу. В то время, когда Императором был Константин Великий, травля христиан временно прекратилась. Однако среди верующих распространялось ложное верование - арианство.

Памятные события 8 декабря:

1868 год: Во Львове было основано общество "Просвита".

1955 год: Утвержден официальный флаг Совета Европы.

1991 год: Состоялась встреча лидеров Украины, Беларуси и российской федерации в Беловежской Пуще, где было подписано Беловежское соглашение, которое фактически прекратило существование СССР как государства.

2004 год: Верховная Рада Украины проголосовала за "большой пакет" изменений в Конституцию, а также внесение изменений в закон "О выборах Президента Украины" во время переголосования в декабре 2004 года.

2010 год: SpaceX становится первой частной компанией, которая успешно запустила, вывела на орбиту и безопасно вернула космический аппарат - SpaceX Dragon.

2013 год: В Киеве во время митинга на Евромайдане был повален памятник Ленину на Бессарабке.

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