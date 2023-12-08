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Деньги вместо демобилизации: Безуглая провела опрос

08:22, 8 декабря 2023
В Раде готовят изменения относительно трехмесячного отпуска с сохранением денежных выплат вместо демобилизации.
Деньги вместо демобилизации: Безуглая провела опрос
Источник фото: Главком
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В новом законопроекте о военной службе могут ввести 90-дневный отпуск после двух лет (36 месяцев) службы, вместо обязательной демобилизации. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Вариант в разработке вместо демобилизации после 36 месяцев. Обратите внимание, это касается и контрактников: "Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при непосредственном участии в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", - написала Безуглая.

В своем Facebook нардеп провела опрос относительно такого нововведения. И по результатам, 70% опрошенных проголосовали против.

Ранее мы писали, что в Раде готовят ряд изменений, в частности относительно отпуска на 90 дней и увольнения с военной службы.

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