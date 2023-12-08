Гроші замість демобілізації: Безугла провела опитування

У Раді готують зміни щодо тримісячної відпустки зі збереженням грошових виплат замість демобілізації.

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У новому законопроєкті щодо військової служби можуть ввести 90-денну відпустку після двох років (36 місяців) служби, замість обов'язкової демобілізації. Про це повідомила народний депутат Мар’яна Безугла.

«Варіант у розробці замість демобілізації після 36 місяців. Зверніть увагу, це стосується і контрактників: «Військовослужбовцям, які проходили безперервну військову службу після введення в установленому порядку військового стану протягом 24 місяців і за безпосередньої участі у бойових діях не менше 12 місяців надається додатковий відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини», – написала Безугла.

У своєму Facebook нардеп провела опитування щодо такого нововведення. І за результатами, 70% опитаних проголосували проти.

Раніше ми писали, що у Раді готують низку змін, зокрема щодо відпустки на 90 днів та звільнення з військової служби.

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