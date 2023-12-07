Іноземні компоненти у зброї: НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних

База вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

Національне агентство з питань запобігання корупції запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї. Ця база буде на порталі «Війна і санкції». Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що база вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються рф та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

«Наразі база даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується рф протягом повномасштабного вторгнення проти України починаючи з 24 лютого 2022 року», - йдеться у повідомленні.

«Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць - масштабна задача для будь-якого державного органу.

Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК пояснили, що розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Згодом також планують додати можливість підписки на оновлення переліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.