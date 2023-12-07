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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

Іноземні компоненти у зброї: НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних

21:41, 7 грудня 2023
База вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.
Іноземні компоненти у зброї: НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних
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Національне агентство з питань запобігання корупції запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї. Ця база буде на порталі «Війна і санкції». Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що база вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються рф та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

«Наразі база даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується рф протягом повномасштабного вторгнення проти України починаючи з 24 лютого 2022 року», - йдеться у повідомленні.

«Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць - масштабна задача для будь-якого державного органу.

Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК пояснили, що розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Згодом також планують додати можливість підписки на оновлення переліку.

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