Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает первую в мире открытую базу данных

База уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых россией и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники.

Национальное агентство по предотвращению коррупции запускает первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии. Эта база будет представлена на портале «Война и санкции». Об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что база уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых рф и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники.

«В настоящее время база данных содержит информацию об иностранных компонентах, найденных в российском и иранском вооружении, которое используется в течение полномасштабного вторжения рф против Украины начиная с 24 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

«Тысячи электронных компонентов, которые должны улучшать жизнь и служить развитию, Россия и Иран превращают в оружие для убийств. Раскрытие их пути от производителя в руки убийц – масштабная задача для любого государственного органа.

Но это по силам тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, стремящихся к справедливости и миру. Теперь, когда эти данные стали публичными, каждый может внести свой вклад в глобальную мировую безопасность», - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК объяснили, что раздел «Иностранные компоненты в оружии» будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Впоследствии также планируется добавить возможность подписки на обновление списка.

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