Кабмин выделил 788 млн грн на разминирование и фортификационные укрепления, — Шмыгаль

Правительство предоставило средства Министерству обороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах.

Кабинет министров выделил 788 млн. грн. на разминирование и фортификационные укрепления. Соответствующее распоряжение было утверждено на внеочередном заседании правительства в четверг, 7 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, правительство предоставило средства Министерству обороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах.

«В частности, 759 млн грн будет направлено на закупку автотехники и 29 млн грн - на спецтехнику», - отметил Шмыгаль.

Это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очищения украинских земель от российских мин и снарядов.

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