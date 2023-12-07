Укрзализныця отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей в обход блокады, видео

В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

В четверг, 7 декабря, Укрзализныця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками. Об этом сообщает УЗ.

Отмечается, что над проектом работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

По данным УЗ, поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешев. Пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, однако специалисты уже работают над ускорением процесса.

«Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге», - сообщили в компании.

Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця", в обратном направлении - в UZ Cargo Poland.

Ранее мы писали, что украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей, вернутся в Украину по железной дороге.

Добавим, что в результате забастовки польских перевозчиков, экспорт украинской продукции через границу уменьшился на 40%.

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