Отказ от гражданства: в Минспорта назвали единственный способ доказать нейтральность россиян на Олимпиаде-2024

Украина приветствует решение Исполкома МОК разрешить спортсменам, ранее участвовавшим в соревнованиях за рф, изменить гражданство.

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В Министерстве молодежи и спорта назвали единственный способ для атлетов из рф и Беларуси доказать «нейтральность» для участия в Олимпийских играх 2024 года.

Министр Матвей Бидный в интервью агентству France Presse заявил, что единственное решение – это отказ атлетов от гражданства стран-агрессоров.

По мнению чиновника, озвученная на Олимпийском саммите в Лозанне 5 декабря идея допустить представителей рф и Беларуси к Играм-2024 в «нейтральном» статусе создает впечатление, что Международный олимпийский комитет «не хочет демонстрировать необходимое лидерство по делу олимпийской справедливости и честности».

Бедный выразил надежду, что МОК поступит ответственно и запретит представителям рф и Беларуси прятаться под флагом «нейтральности» и «не позволит россии использовать спорт для военной пропаганды».

«Отказ от российского паспорта – это единственный возможный способ сегодня для спортсмена доказать, что олимпийское совершенство является его первоочередным приоритетом, и спортсмен не берет на себя долю ответственности за убийства украинцев», – подчеркнул он.

Также Бидный добавил, что Украина приветствует решение Исполкома МОК разрешить спортсменам, ранее участвовавшим в соревнованиях за рф, изменить гражданство.

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