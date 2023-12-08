Домашнее насилие: как получить ограничительное предписание по отношению к обидчику

Ограничительное предписание направлено на временное ограничение прав или возложение обязанностей на лицо, совершившее насилие.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как получить ограничительное предписание, направленное на временное ограничение прав или возложение обязанностей на лицо, совершившее насилие.

Ограничительное предписание в отношении обидчика — установленное в судебном порядке мероприятие временного ограничения прав или возложение обязанностей на лицо, совершившее домашнее насилие, направленное на обеспечение безопасности пострадавшего.

Кто имеет право обращаться в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания

Право обратиться в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания по обидчику имеют:

пострадавшее лицо или его представитель;

в случае совершения домашнего насилия в отношении:

ребенка - родители или другие законные представители ребенка, родственники ребенка (баба, дед, совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка, а также орган опеки и попечительства;

недееспособного лица 3 опекун, орган опеки и попечительства.

Какие меры временного ограничения применяются к обидчику при выдаче ограничительного предписания:

запрещение находиться в месте совместного проживания (нахождения) с пострадавшим лицом;

устранение препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности или личной частной собственностью пострадавшего лица;

ограничение общения с пострадавшим ребенком;

запрет приближаться на определенное расстояние до места жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;

запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшего, если он по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать его и любым способом общаться с ним;

запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим или контактировать с ней через другие средства связи лично и через третьих лиц.

Куда подавать заявление

Заявление о выдаче ограничительного предписания подается в суд по месту жительства (нахождения) лица, пострадавшего от домашнего насилия или насилия по признаку пола. А если указанное лицо находится в учреждении, принадлежащем общим или специализированным службам поддержки пострадавших, по местонахождению этого заведения.

Содержание заявления

В заявлении о выдаче ограничительного предписания должно быть указано:

наименование суда, в который подается заявление;

имя (фамилия, имя и отчество) заявителя и заинтересованного лица, их место жительства или пребывания, почтовый индекс, известные номера средств связи и адреса электронной почты;

в случае если заявление подается родителями и другими законными представителями ребенка, родственниками ребенка (баба, дед, совершеннолетний брат, сестра), мачехой или отчимом ребенка, а также органом опеки и попечительства в интересах ребенка, пострадавшего от домашнего насилия, — процессуальное положение лица , подающей заявление, с указанием его имени (фамилии, имени и отчества), места жительства или пребывания, почтового индекса, известных номеров средств связи и адреса электронной почты, а также имя (фамилия, имя и по отцу) ребенка или недееспособного лица, в интересах которого подается заявление, место его проживания или пребывания, почтовый индекс, известные номера средств связи и адреса электронной почты, если таковые известны;

обстоятельства, свидетельствующие о необходимости выдачи судом ограничительного предписания, и подтверждающие их доказательства (при наличии).

Обстоятельства и доказательства дела о выдаче ограничительного предписания

Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости выдачи судом ограничительного предписания, являются факты совершения обидчиком одного из видов насилия (домашнего, физического, психологического, сексуального, психологического).

Доказательствами, подтверждающими данные обстоятельства могут быть материалы которыми подтверждается наличие производства (уголовного или об административном правонарушении) в отношении лица, совершившего домашнее насилие, вынесение срочного запретительного предписания, информации о внесении сведений в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия, свидетельские показания, заключения экспертиз , собственная фиксация событий на аудио- или видеоносители, копии заявления в полицию и т.д.

Порядок рассмотрения судами дел о выдаче ограничительного предписания

Дело о выдаче ограничительного предписания рассматривается судом с участием заявителя и заинтересованных лиц (лиц, по которым подано заявление о выдаче ограничительного предписания или органов государственной власти и органы местного самоуправления в пределах их компетенции). В случае, если участие заявителя представляет угрозу дальнейшей дискриминации или насилия для него, дело может рассматриваться без его участия.

Неявка должным образом уведомленных заинтересованных лиц не препятствует рассмотрению дела о выдаче ограничительного предписания.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела о выдаче ограничительного предписания, относятся на счет государства

Срок рассмотрения

Дело о выдаче ограничительного предписания рассматривается не позднее 72 часов после поступления заявления в суд.

Решение суда о выдаче ограничительного предписания

Рассмотрев заявление о выдаче ограничительного предписания, суд принимает решение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении.

В случае удовлетворения заявления суд выдает ограничительное предписание в виде одного или нескольких мер временного ограничения прав лица, совершившего домашнее насилие или насилие по признаку пола, сроком от одного до шести месяцев.

Решение суда о выдаче ограничительного предписания подлежит немедленному исполнению, а его обжалование не останавливает его исполнение.

Продолжение ограничительного предписания

По заявлению лиц, которые могут быть заявителями, ограничительное предписание может быть продлено сроком до шести месяцев после окончания срока, указанного в решении суда о его выдаче.

Уведомление о выдаче или продлении ограничительного предписания

О выдаче или продлении ограничительного предписания суд не позднее следующего дня со дня принятия решения сообщает:

уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины по месту жительства (нахождения) заявителя для взятия лица, в отношении которого выдано или продлено ограничительное предписание, на профилактический учет;

районные, районные в городах Киеве и в Севастополе государственные администрации и исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городах советов по месту жительства (пребывания) заявителя.

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