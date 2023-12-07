К сведению водителей: на Бориспольском шоссе перекрыли движение в направлении Киева

В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении Киева перекрыто.

В направлении Киева перекрыто движение в связи с аварией на Бориспольском шоссе. Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

«В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении города Киева перекрыто», - говорится в сообщении.

Патрульная полиция призывает граждан учесть информацию при планировании маршрута.

Время возобновления движения пока не уточняется.

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