До уваги водіїв: на Бориспільському шосе перекрили рух в напрямку Києва

У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку Києва перекритий.

У напрямку Києва перекритий рух у зв’язку із аварією на Бориспільському шосе. Про це повідомляє столична патрульна поліції.

«У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий», - йдеться у повідомленні.

Патрульна поліція закликає громадян врахувати інформацію під час планування маршруту.

Час відновлення руху наразі не уточнюється.

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