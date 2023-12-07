Італійська опера отримала статус культурної спадщини ЮНЕСКО

Зараз по всій території Італії – близько 60 оперних театрів, що вважають найвищим показником у світі.

Італійську оперу визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє BBC.

Італійська оперна традиція розвинулася наприкінці 16-го – початку 17-го сторіччя. Першим найвідомішим оперним композитором вважають Клаудіо Монтеверді.

У ЮНЕСКО зазначили, що оперне мистецтво сприяло соціальній згуртованості й соціокультурній пам’яті та «діалогу між поколіннями».

Зараз по всій території Італії – близько 60 оперних театрів, що вважають найвищим показником у світі.

«Це офіційне підтвердження того, що ми і так знали: оперний спів – це досконалість глобальних масштабів», – зазначив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Раніше ми писали, що Україна вперше увійшла до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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