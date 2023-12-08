На Житомирщині п'яний бізнесмен сів за кермо, збив підлітка та покинув місце ДТП

Від сильного удару 16-річного хлопця відкинуло на узбіччя.

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У Житомирській області судитимуть 41-річного приватного підприємця, який напідпитку влаштував ДТП з постраждалим та втік з місця пригоди. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Зазначається, що у серпні 2023 року близько опівночі приватний підприємець повертався з гостей додому за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Під час руху він перевищив дозволену швидкість та не впорався з керуванням. Внаслідок цього наїхав на бордюр «острівця безпеки» і збив пішохода, яким виявився 16-річний хлопець. Від сильного удару його відкинуло на узбіччя. Пішохід отримав тяжкі травми.

Винуватець ДТП залишив неповнолітнього без надання допомоги та намагався навіть приховати авто у виробничих гаражах.

Правоохоронці провели обшук у помешканні підприємця, у ході якого, було вилучено понад 60 одиниць боєприпасів до стрілецької вогнепальної зброї, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Наразі він перебуває під заставою.

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