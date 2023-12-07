Блокада кордону поляками: український експорт скоротився на 40%, — Юлія Свириденко

На деяких пунктах пропуску з Польщею експорт майже завмер, або впав удвічі.

Фото: PAP

Внаслідок страйку польських перевізників, експор української продукції через кордон зменшився на 40%. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За оперативними даними Держмитслужби, на деяких пунктах пропуску, таких як «Ягодин - Дорогуськ», «Рава-Руська – Гребенне» експорт майже завмер, або впав удвічі.

Загалом протягом листопада Україна експортувала 9,2 млн тонн своєї продукції. 783 тисячі тонн цього потоку припало на вантажний транспорт. 282 тисячі тонн такого українського експорту пройшло через польський кордон – більше, ніж через будь-який інший.

Свириденко зазначила, що ведеться активна робота для вирішення проблем на польському кордоні, в тім числі і не лише в публічному просторі.

Міністр висловила сподівання, що позитивно вплинути на ситуацію можуть і експортери, у яких є контрагенти в Польщі.

Раніше ми писали, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться в Україну залізницею.

Нагадаємо, вчора з’явилося відео з українськими фурами, які з Польщі переправляють через залізницю.

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