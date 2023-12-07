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  1. В Украине

Блокада границы поляками: украинский экспорт сократился на 40%, — Юлия Свириденко

18:34, 7 декабря 2023
На некоторых пунктах пропуска с Польшей экспорт почти замер или упал вдвое.
Блокада границы поляками: украинский экспорт сократился на 40%, — Юлия Свириденко
Фото: PAP
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В результате забастовки польских перевозчиков экспорт украинской продукции через границу уменьшился на 40%. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

По оперативным данным Гостаможслужбы, на некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин – Дорогуск», «Рава-Руська – Гребенне» экспорт почти замер или упал вдвое.

Всего в ноябре Украина экспортировала 9,2 млн тонн своей продукции. 783 тысячи тонн этого потока пришлось на грузовой транспорт. 282 тысячи тонн такого украинского экспорта прошло через польскую границу – больше, чем через любую другую.

Свириденко отметила, что ведется активная работа по решению проблем на польской границе, в том числе и не только в публичном пространстве.

Министр выразила надежду, что положительно повлиять на ситуацию могут и экспортеры, у которых есть контрагенты в Польше.

Ранее мы писали, что заблокированные на границе с Польшей грузовики вернутся в Украину по железной дороге.

Напомним, вчера появилось видео с украинскими фурами, которые из Польши переправляют через железную дорогу.

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