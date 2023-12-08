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  1. В Украине

Российского оккупанта осудили в Украине за похищение ребенка в Черниговской области

07:56, 8 декабря 2023
15-летнего парня держали в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях.
Российского оккупанта осудили в Украине за похищение ребенка в Черниговской области
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За похищение 15-летнего подростка во время оккупации части Черниговской области российский оккупант получил наказание.  Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сообщает Офис Генерального прокурора.

Как стало известно, 19 марта 2022 года российские оккупанты вместе с фигурантом  похитили парня в одном из сел Черниговского района.

Они противоправно удерживали его в течение четырех дней, чтобы заставить мать – военнослужащего ВСУ предоставить сведения о местах дислокации украинских военных подразделений.

Захватчики оказывали психологическое давление на женщину. Систематически звонили ей и посылали сообщения с угрозами совершить физическое насилие в отношении сына. Кроме того, заставляли его записывать голосовые сообщения, которые дальше посылались матери.

Подростки содержали в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях, лишенного возможности связаться с родными.

Оккупант приговорен к 12 годам лишения свободы.

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