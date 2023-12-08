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В Одесской области будут судить мужчину, который из-за ревности издевался над гражданской женой

07:38, 8 декабря 2023
Мужчина систематически совершал психологическое насилие над гражданской женой.
В Одесской области будут судить мужчину, который из-за ревности издевался над гражданской женой
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В Одесской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Измаильского района за систематическое психологическое насилие над гражданской женой, передает пресс-служба полиции в Одесской области.

Отмечается, что житель одного из сел Сафьяновской ОТГ из-за ревности регулярно устраивал женщине скандалы и в присутствии трех несовершеннолетних детей обижал ее нецензурной бранью и унижал.

Дважды по отношению к нему составляли админпротоколы и поставили на профилактический учет, что на год охладило его пыл. Но через год он снова взялся за старое, и в этот раз не помогли ни профилактические беседы, ни предупреждение об уголовной ответственности, ни еще три админпротокола - мужчина платил штрафы, но его поведение не менялось.

В результате женщина решила уехать к родителям, но он к ней ездил, устраивая скандалы и там.

В полиции добавили, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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