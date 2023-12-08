На Одещині судитимуть чоловіка, який через ревнощі знущався з цивільної дружини

Чоловік систематично вчиняв психологічне насильство над цивільною дружиною.

На Одещині поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо мешканця Ізмаїльського району за систематичне психологічне насильство над цивільною дружиною, передає пресслужба поліції в Одеській області.

Зазначається, що мешканець одного з сіл Саф’янівської ОТГ через ревнощі регулярно влаштовував жінці скандали та у присутності трьох неповнолітніх дітей ображав її нецензурною лайкою та принижував.

Двічі щодо нього складали адмінпротоколи та поставили на профілактичний облік, що на рік охолодило його запал. Але через рік він знову взявся за старе, і цього разу не допомогли ні профілактичні бесіди, ні попередження про кримінальну відповідальність, ні ще три адмінпротоколи — чоловік платив штрафи, але його поведінка не змінювалася.

У результаті жінка вирішила поїхати до батьків, але він до неї їздив, влаштовуючи скандали і там.

У поліції додали, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

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