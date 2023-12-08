Збитки у щонайменше 10 млн грн: на Волині викрили схему з масштабного розкрадання лісу

Підприємець організував власну бригаду найманих працівників, які незаконно заготовляли ялини та сосни.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

У Камінь-Каширському районі на Волині правоохоронці викрили схему незаконної вирубки лісу. Збитки оцінюють у щонайменше 10 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань поліції.

Зазначається, що незаконну вирубку організував директор приватного підприємства, що спеціалізується на лісопильному виробництві, та посадовці місцевих державних лісгоспів.

Зокрема, підприємець організував власну бригаду найманих працівників, які незаконно заготовляли ялини та сосни. Вирубану деревину вивозили на підконтрольну бізнесмену пилораму й після обробки продавали у вигляді палетних дощок.

«Збували виготовлену лісопродукцію як в Україні, так і за її межами. Для прикриття підозрювані залучили до схеми приватного підприємця. Він офіційно купував невеликі партії деревини, забезпечуючи таким чином умовну легальність незаконних оборудок. Вирубка деревини відбувалася за погодженням та сприянням працівників місцевих лісництв – за окрему плату посадові особи не заважали протиправним діям “чорних” лісорубів», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники щомісяця незаконно вивозили з державних лісгоспів близько 250 м3 деревини. Лише за попередніми оцінками збитки довкіллю сягають щонайменше 10 млн грн.

Під час обшуків слідчі вилучили компʼютерну техніку, "чорнові" записи та понад 500 кубометрів необлікованої деревини. Вартість вилученої сировини складає понад 2 мільйони гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучену лісопродукцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.