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  1. У світі

Норвегія запровадить жосткіші умови для українських біженців: що зміниться

09:27, 8 грудня 2023
Зміни, зокрема, торкнуться житлових умов, виплат родинам з дітьми та можливості поїздок додому в Україну.
Норвегія запровадить жосткіші умови для українських біженців: що зміниться
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Норвегія вирішила змінити умови для українців з тимчасовим захистом, щоб додатково не приваблювати нових людей до країни. Про це повідомляє NRK.

Зміни, зокрема, торкнуться житлових умов, виплат родинам з дітьми та можливості поїздок додому в Україну.

Так, хочуть скасувати виплату «заднім числом» соціальної допомоги на дитину за перші 12 місяців перебування в країні, яку виплачують після продовження тимчасової посвідки на проживання за підсумками першого року (і при цьому родини можуть отримувати нові щомісячні виплати). Перехідні умови для родин, які вже перебувають у Норвегії на момент змін, ще погоджують.

Посилять контроль за поїздками додому в Україну тих, хто отримує у Норвегії соціальні виплати і має посвідку на проживання – щоб люди, які отримують виплати, справді проживали у Норвегії більшість часу. Поїздки додому потрібно буде обґрунтувати, якщо ж вони будуть суперечити умовам посвідки на проживання, це може призвести до її втрати.

Прибуваючі люди, які потребують житла, повинні будуть звертатися виключно до Національного центру прийому у муніципалітеті Роде. Опція розселення у готелях і комплексах відпочинку більше не буде доступною, якщо люди поїхали в інший регіон – Національний центр прийому стає єдиною «точкою входу» для того, щоб отримати житло, а від розселення у готелях загалом планують відмовлятися.

Також хочуть запровадити певний «період очікування» перед тим, як люди отримають доступ до повного пакета соціальної підтримки.

Головною причиною перегляду правил став великий інтерес до Норвегії українців, які виїхали у Європу через війну, та більш вигідні умови, ніж у сусідніх країнах. Так, станом на серпень виплати для українців у Норвегії були у 2-4 рази вищими, ніж ті, на які можна розраховувати у Швеції, та приблизно вдвічі більші, ніж у Данії.

За останні два місяці у Норвегію приїхали оформлювати тимчасовий захист на 50% більше українців, ніж сукупно до Данії, Швеції та Фінляндії, тому країна відчуває все більше велике навантаження на систему.

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