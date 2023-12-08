Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва – стали известны детали законопроекта о мобилизации

Отсрочку от призыва получат все ученые, имеющие ученое звание - Марьяна Безуглая рассказала о том, что будет в законопроекте о мобилизации.

Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

  1. В мире

Норвегия введет более жесткие условия для украинских беженцев: что изменится

09:27, 8 декабря 2023
Изменения, в частности, затронут жилищные условия, выплаты семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.
Норвегия введет более жесткие условия для украинских беженцев: что изменится
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Норвегия решила изменить условия для украинцев с временной защитой, чтобы дополнительно не привлекать новых людей в страну. Об этом сообщает NRK.

Изменения, в частности, затронут жилищные условия, выплаты семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

Так, хотят отменить выплату «задним числом» социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты). Переходные условия для семей, уже находящихся в Норвегии на момент перемен, еще согласовывают.

Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство – чтобы люди, получающие выплаты, действительно проживали в Норвегии большинство времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к ее потере.

Прибывающие люди, нуждающиеся в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в отелях и комплексах отдыха больше не будет доступна, если люди уехали в другой регион – Национальный центр приема становится единственной «точкой входа» для того, чтобы получить жилье, а от расселения в отелях в целом планируют отказываться.

Также хотят ввести определенный период ожидания перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.

Главной причиной пересмотра правил стал большой интерес к Норвегии украинцев, выехавших в Европу из-за войны, и более выгодных условий, чем в соседних странах. Так, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.

За последние два месяца в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию, поэтому страна испытывает все большую нагрузку на систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду