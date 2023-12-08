В Киевской области суд наказал водителя, который пьяным на мотоцикле сбил пешеходов

Жуткая авария произошла в Обухове.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области суд признал 18-летнего парня виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в мае житель города Обухов находился за рулем мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения. На перекрестке он проехал на запрещенный сигнал светофора и допустил столкновение с машиной, в результате чего влетел в стоящих на пешеходном переходе людей.

В результате ДТП пассажир мотоцикла и трое пешеходов получили травмы разной степени тяжести, один из пешеходов через два дня скончался в больнице.

«По результатам судебного разбирательства мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 8 лет», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас парень находится под стражей.

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