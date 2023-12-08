На Київщині суд покарав водія, який п’яним на мотоциклі збив пішоходів

Жахлива аварія трапилась в Обухові.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині суд визнав 18-річного хлопця винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у травні житель міста Обухів перебував за кермом мотоцикла в стані алкогольного сп’яніння. На перехресті він проїхав на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення з машиною, внаслідок чого влетів у людей, що стояли на пішохідному переході.

У результаті ДТП пасажир мотоцикла та троє пішоходів отримали травми різного ступеню тяжкості, один з пішоходів через два дні помер у лікарні.

«За результатами судового розгляду чоловікові призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 8 років», - повідомили у прокуратурі.

Наразі хлопець перебуває під вартою.

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