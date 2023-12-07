Норвегія запровадить жосткіші умови для українських біженців

Українців чекають зміни у Норвегії.

У Норвегії вирішили змінити соціальні умови та правила для громадян України, що оформлюють в країні статус тимчасового захисту, передає видання NRK.

Зміни мають торкнутися житлових умов, виплат родинам з дітьми та можливості поїздок додому в Україну.

Влада хоче скасувати виплату «заднім числом» соціальної допомоги на дитину за перші 12 місяців перебування в країні, яку виплачують після продовження тимчасової посвідки на проживання за підсумками першого року (і при цьому родини можуть отримувати нові щомісячні виплати). Перехідні умови для родин, які вже перебувають у Норвегії на момент змін, ще погоджують.

Посилять контроль за поїздками додому в Україну тих, хто отримує у Норвегії соціальні виплати і має посвідку на проживання – щоб люди, які отримують виплати, справді проживали у Норвегії більшість часу. Поїздки додому потрібно буде обґрунтувати, якщо ж вони будуть суперечити умовам посвідки на проживання, це може призвести до її втрати.

Прибуваючі люди, які потребують житла, повинні будуть звертатися виключно до Національного центру прийому у муніципалітеті Роде. Опція розселення у готелях і комплексах відпочинку більше не буде доступною, якщо люди поїхали в інший регіон – Національний центр прийому стає єдиною «точкою входу» для того, щоб отримати житло, а від розселення у готелях загалом планують відмовлятися.

Також хочуть запровадити певний «період очікування» перед тим, як люди отримають доступ до повного пакета соціальної підтримки.

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