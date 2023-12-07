Норвегия введет более жесткие условия для украинских беженцев

Украинцев ждут перемены в Норвегии.

В Норвегии решили изменить социальные условия и правила для граждан Украины, оформляющих в стране статус временной защиты, передает издание NRK.

Изменения должны затронуть жилищные условия, выплаты семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

Власти хотят отменить выплату «задним числом» социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты). Переходные условия для семей, которые уже находятся в Норвегии на момент изменений, еще согласовывают.

Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство – чтобы люди, которые получают выплаты, действительно проживали в Норвегии большую часть времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если же они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере.

Прибывающие люди, которые нуждаются в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в гостиницах и комплексах отдыха больше не будет доступной, если люди поехали в другой регион – Национальный центр приема становится единственной «точкой входа» для того, чтобы получить жилье, а от расселения в гостиницах вообще планируют отказываться.

Также хотят ввести определенный «период ожидания» перед получением доступа к полному пакету социальной поддержки.

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