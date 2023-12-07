Парламент Дании запретил сжигать Коран

Также запрещено порочить, топтать или разрезать религиозные писания на части.

Парламент Дании принял законопроект, предусматривающий запрет на сожжение религиозных текстов, в частности Корана. Об этом сообщает пресс-служба датского Минюста.

Законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими важное значение для признанных религиозных общин, представили осенью. Это мотивировали ростом террористической угрозы в связи с акциями, где активисты сжигали священные книги.

Теперь законопроект одобрен 94 голосами представителей руководящих партий, 77 законодателей проголосовали "против".

Также отныне будет незаконно порочить, топтать или разрезать религиозные писания на части.

Нарушителям нового закона грозят штрафы или заключение сроком до 2 лет.

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