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Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В мире

Парламент Дании запретил сжигать Коран

23:37, 7 декабря 2023
Также запрещено порочить, топтать или разрезать религиозные писания на части.
Парламент Дании запретил сжигать Коран
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Парламент Дании принял законопроект, предусматривающий запрет на сожжение религиозных текстов, в частности Корана. Об этом сообщает пресс-служба датского Минюста.

Законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими важное значение для признанных религиозных общин, представили осенью. Это мотивировали ростом террористической угрозы в связи с акциями, где активисты сжигали священные книги.

Теперь законопроект одобрен 94 голосами представителей руководящих партий, 77 законодателей проголосовали "против".

Также отныне будет незаконно порочить, топтать или разрезать религиозные писания на части.

Нарушителям нового закона грозят штрафы или заключение сроком до 2 лет.

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