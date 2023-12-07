В «Киеве цифровом» будут извещать об отключении света: как подключить услугу

Киевлян будут извещать как о стабилизационном, так и об экстренном отключении электроэнергии.

В приложении «Киев цифровой» появились уведомления о начале и прекращении стабилизации, а также экстренных отключений света в столице. Об этом обратились в «ДТЭК Киевские электросети».

Так, если в Киеве необходимо будет ввести стабилизационное или аварийное отключение электроэнергии, то необходимо использовать приложение «Киев цифровой» сразу же об этом сообщении.

Чтобы подключиться., нужно сделать следующее:

открыть программу

найти «Коммунальные услуги» - ДТЭК - Свет

добавить адрес (если он не сохраняется автоматически).

После этого вы оперативно получите оповещения о вводе и прекращении стабилизации, а также аварийных отключений света. Кроме этого, в любой момент вы сможете просмотреть актуальный график отключений.

Интересно, что информацию можно получать как круглосуточно, так и включить режим «Не беспокоить ночью».

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