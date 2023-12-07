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Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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  1. В мире

В «Киеве цифровом» будут извещать об отключении света: как подключить услугу

23:18, 7 декабря 2023
Киевлян будут извещать как о стабилизационном, так и об экстренном отключении электроэнергии.
В «Киеве цифровом» будут извещать об отключении света: как подключить услугу
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В приложении «Киев цифровой» появились уведомления о начале и прекращении стабилизации, а также экстренных отключений света в столице. Об этом обратились в «ДТЭК Киевские электросети».

Так, если в Киеве необходимо будет ввести стабилизационное или аварийное отключение электроэнергии, то необходимо использовать приложение «Киев цифровой» сразу же об этом сообщении.

Чтобы подключиться., нужно сделать следующее:

открыть программу

найти «Коммунальные услуги» - ДТЭК - Свет

добавить адрес (если он не сохраняется автоматически).

После этого вы оперативно получите оповещения о вводе и прекращении стабилизации, а также аварийных отключений света. Кроме этого, в любой момент вы сможете просмотреть актуальный график отключений.

Интересно, что информацию можно получать как круглосуточно, так и включить режим «Не беспокоить ночью».

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